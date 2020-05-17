В Минздраве рассказали, кто платит за стационарное лечение от COVID-19

"Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных COVID-19, у нас было принято 4 пакета для лечения больных COVID-19 - это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, пакет отдельный по мобильным бригадам и стационарная помощь больным, лечившимся в апреле в больницах, не вошедших в состав опорных больниц для лечения больных COVID-19", - отметил министр.

По его словам, в стоимость этих пакетов входит вся стоимость лечения, согласно перечню лекарственных средств, что утверждены на национальном уровне и в национальных стандартах, а также заработная плата, что составляет 300% от заработной платы врачей и медицинских работников.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 мая зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19.