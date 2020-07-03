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Степанов не виключив введення додаткових обмежувальних заходів у регіонах

Київ • УНН

 • 9963 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Україна буде рухатись в умовах адаптивного карантину, і в залежності від епідситуації у регіонах можливе посилення обмежувальних заходів. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав у п'ятницю журналістам, передає кореспондент УНН.

"Ми далі будемо рухатись в умовах адаптивного карантину, і в залежності від епідситуації в кожному регіоні будемо пропонувати через головних санітарних лікарів регіону щодо введення додаткових обмежувальних заходів, які можуть стосуватись обмежень функціонування спортивних закладів, закладів харчування, торгівельно-розважальних центрів", - сказав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов розповів, у яких регіонах планують посилити карантин через COVID-19

За його словами, на сьогодні на Закарпатті наповненість лікарняних ліжок хворими на COVID-19 становить 70%, у Львівській області - понад 40%, у Волинській - 56%. Водночас, зі слів міністра, є регіони, де наповненість ліжок на рівні 5-6%.

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні зафіксовано 46,7 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19. За добу виявили 876 інфікованих.

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