Степанов не виключив введення додаткових обмежувальних заходів у регіонах

"Ми далі будемо рухатись в умовах адаптивного карантину, і в залежності від епідситуації в кожному регіоні будемо пропонувати через головних санітарних лікарів регіону щодо введення додаткових обмежувальних заходів, які можуть стосуватись обмежень функціонування спортивних закладів, закладів харчування, торгівельно-розважальних центрів", - сказав міністр.

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За його словами, на сьогодні на Закарпатті наповненість лікарняних ліжок хворими на COVID-19 становить 70%, у Львівській області - понад 40%, у Волинській - 56%. Водночас, зі слів міністра, є регіони, де наповненість ліжок на рівні 5-6%.

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні зафіксовано 46,7 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19. За добу виявили 876 інфікованих.