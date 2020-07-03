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Степанов не исключил введения дополнительных ограничительных мер в регионах

Степанов не исключил введения дополнительных ограничительных мер в регионах

Киев  •  УНН

 • 9962 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина будет двигаться в условиях адаптивного карантина, и в зависимости от эпидситуации в регионах возможно усиление ограничительных мер. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в пятницу журналистам, передает корреспондент УНН.

"Мы дальше будем двигаться в условиях адаптивного карантина, и в зависимости от эпидситуации в каждом регионе будем предлагать через главных санитарных врачей региона о введении дополнительных ограничительных мер, которые могут касаться ограничений функционирования спортивных учреждений, заведений питания, торгово-развлекательных центров", - сказал министр.

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По его словам, на сегодня в Закарпатье наполненность больничных коек больными COVID-19 составляет 70%, во Львовской области - более 40%, в Волынской - 56%. В то же время, по словам министра, есть регионы, где наполненность коек на уровне 5-6%.

Напомним, по состоянию на утро 3 июля, в Украине зафиксировано 46,7 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19. За сутки обнаружили 876 инфицированных.

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