Степанов не исключил введения дополнительных ограничительных мер в регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина будет двигаться в условиях адаптивного карантина, и в зависимости от эпидситуации в регионах возможно усиление ограничительных мер. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в пятницу журналистам, передает корреспондент УНН.
"Мы дальше будем двигаться в условиях адаптивного карантина, и в зависимости от эпидситуации в каждом регионе будем предлагать через главных санитарных врачей региона о введении дополнительных ограничительных мер, которые могут касаться ограничений функционирования спортивных учреждений, заведений питания, торгово-развлекательных центров", - сказал министр.
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По его словам, на сегодня в Закарпатье наполненность больничных коек больными COVID-19 составляет 70%, во Львовской области - более 40%, в Волынской - 56%. В то же время, по словам министра, есть регионы, где наполненность коек на уровне 5-6%.
Напомним, по состоянию на утро 3 июля, в Украине зафиксировано 46,7 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19. За сутки обнаружили 876 инфицированных.