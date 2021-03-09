Степанов назвав ймовірних замовників "антивакцинальної істерії" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Дискредитувати кампанію з вакцинації препаратами провідних виробників світу в Україні є вигідно агітаторам російської вакцини. Про це на брифінгу у вівторок сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“В інформаційному просторі країни розгорнута цілеспрямована антивакцинаторська кампанія, мета якої — вчинення тиску на національну безпеку України. Одними з можливих замовників антивакцинальної істерії в Україні, я вважаю, в тому числі є люди, які всіма правдами і неправдами хочуть, щоб Україна не використовувала вакцини провідних країн світу, які виготовлені провідними компаніями світу — Covishield, Pfizer, AsreZeneca, — а використовували тільки вакцину, яка виготовляється в країні-агресорі”, — сказав Степанов.
Деталі
Він заявив, що також вважає замовниками цієї кампанії різних політичних діячів та експертів, які “вважають за потрібне коментувати” якість вакцин. Міністр закликав перш за все довіряти в таких питаннях лікарям, а не політичним діячам.
Що було раніше
Нагадаємо, що минулого тижня Міністр охорони здоров’я вказав “ковідним колаборантам”, що духовний лідер Тибету Далай-лама зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield індійського виробництва, яку закупила Україна і яку дехто критикував.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.