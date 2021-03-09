Степанов назвал вероятных заказчиков "антивакцинальной истерии" в Украине

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59161 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80484 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111763 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147154 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196802 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194005 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280580 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 329379 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157929 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143192 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

3 марта, 18:33 • 19864 просмотра
Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

3 марта, 18:37 • 19665 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 27449 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 44669 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

22:45 • 18780 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 329369 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 282505 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 437528 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 403411 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 386539 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108186 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187208 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215337 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195210 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280578 просмотра
Актуальное
Степанов назвал вероятных заказчиков "антивакцинальной истерии" в Украине

Степанов назвал вероятных заказчиков "антивакцинальной истерии" в Украине

Киев  •  УНН

 • 18256 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Дискредитировать кампанию по вакцинации препаратами ведущих производителей мира в Украине выгодно агитаторам российской вакцины. Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинаторская кампания, цель которой — оказания давления на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в Украине, я считаю, в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира — Covishield, Pfizer, AsreZeneca, — а использовали только вакцину, которая производится в стране-агрессоре”, — сказал Степанов.

Детали

Он заявил, что также считает заказчиками этой кампании различных политических деятелей и экспертов, которые “считают нужным комментировать” качество вакцин. Министр призвал прежде всего доверять в таких вопросах врачам, а не политическим деятелям.

Что было раньше

Напомним, на прошлой неделе Министр здравоохранения указал “ковидным коллаборационистами”, что духовный лидер Тибета Далай-лама сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield индийского производства, которую закупила Украина и которую некоторые критиковали.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы