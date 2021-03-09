Степанов назвал вероятных заказчиков "антивакцинальной истерии" в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Дискредитировать кампанию по вакцинации препаратами ведущих производителей мира в Украине выгодно агитаторам российской вакцины. Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинаторская кампания, цель которой — оказания давления на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в Украине, я считаю, в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира — Covishield, Pfizer, AsreZeneca, — а использовали только вакцину, которая производится в стране-агрессоре”, — сказал Степанов.
Детали
Он заявил, что также считает заказчиками этой кампании различных политических деятелей и экспертов, которые “считают нужным комментировать” качество вакцин. Министр призвал прежде всего доверять в таких вопросах врачам, а не политическим деятелям.
Что было раньше
Напомним, на прошлой неделе Министр здравоохранения указал “ковидным коллаборационистами”, что духовный лидер Тибета Далай-лама сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield индийского производства, которую закупила Украина и которую некоторые критиковали.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.