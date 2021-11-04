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Степанов: нашій владі треба не на рейтинги дивитися, а Голубовську слухати

Київ • УНН

 • 38377 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Владі у боротьбі з пандемією коронавірусу варто дивитися не на рейтинги, а дослухатися до Голубовської та лікарів. Про це в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко заявив, колишній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.

Степанов: нашій владі треба не на рейтинги дивитися, а Голубовську слухати

Цитата

“Я вважаю, що одна з дуже великих проблем нашої країни, особливо у боротьбі з ковідом, треба не на рейтинги дивитися, а до Голубовської прислухатися. Не на „Велике будівництво“ дивитися, а підтримувати наших лікарів”, — заявив Степанов.

Деталі

Зокрема, Степанов відзначив, що лікарям треба виплатити кошти.
“Ви знаєте, наприклад, що у нас лікарні, які на початку жовтня були введені в ковід, переповнені. Вони навіть договору зараз ще не мають. Не те, що коштів. На заробітну плату і все решта. Що ще треба зробити, щоб їм заплатили кошти? Ну треба, мабуть, з Кабінету Міністрів зробити реанімаційне відділення. Тоді, мабуть, будуть вони ці кошти”, — заявив Степанов.

Доповнення

Максим Степанов був міністром охорони здоров’я України з 30 березня 2020 року по 18 травня 2021 року.
Степанова звільнили з посади, попри заклики не робити цього з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків та закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, адже відповідає перед людьми.

Нагадаємо

Степанов заявив: те, що зараз відбувається із вакцинацією до медицини відношення не має.

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