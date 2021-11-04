Степанов: нашей власти надо не на рейтинги смотреть, а Голубовскую слушать

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“Я считаю, что одна из очень больших проблем нашей страны, особенно в борьбе с ковидом, надо не на рейтинги смотреть, а к Голубовской прислушаться. Не на “Большое строительство” смотреть, а поддерживать наших врачей", — заявил Степанов.

Детали

В частности, Степанов отметил, что врачам надо выплатить средства.

“Вы знаете, например, что у нас больницы, которые в начале октября были введены в ковид, переполнены. Они даже договора сейчас еще не имеют. Не то, что средств. На заработную плату и все остальное. Что еще надо сделать, чтобы им заплатили средства? Ну надо, пожалуй, из кабинета министров сделать реанимационное отделение. Тогда, видимо, будут они эти средства”, — заявил Степанов.



Дополнение

Максим Степанов был министром здравоохранения Украины с 30 марта 2020 года по 18 мая 2021 года.

Степанова освободили от должности, несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком рьяно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова до Верховной Рады. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, ведь отвечает перед людьми.

Напомним

Степанов заявил: то, что сейчас происходит с вакцинацией к медицине отношения не имеет.