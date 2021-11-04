Степанов: то, что сейчас происходит с вакцинацией к медицине отношения не имеет

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“То, что сейчас происходит с организацией эффективной вакцинации к медицине не имеет никакого отношения. Вместо того, чтобы объяснить людям, которые напуганы всем тем потоком информации относительно вакцинации и относительно вакцин — их принуждением просто согнали”, — заявил Степанов.

Детали

В частности, Степанов напомнил, что еще в декабре вместе с Ольгой Голубовской и другими эпидемиологами составлял план, в котором говорилось, что нужно в первую очередь защитить группу риска. И сейчас в больницах 90% не вакцинированных из группы риска.

Дополнение

Максим Степанов был министром здравоохранения Украины с 30 марта 2020 года по 18 мая 2021 года.

Степанова освободили от должности, несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком рьяно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, за что он и сделал представление об отставке Степанова до Верховной Рады. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, ведь отвечает перед людьми.

Напомним

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7,6 миллиона человек. При этом в целом сделали 18,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых — почти 300 тысяч, большинство — более 200 тысяч — первой дозой.