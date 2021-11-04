Степанов: те, що зараз відбувається із вакцинацією до медицини відношення не має

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“Те, що зараз відбувається з організацією ефективної вакцинації до медицини не має ніякого відношення. Замість того, щоб пояснити людям, які налякані всім тим потоком інформації щодо вакцинації і щодо вакцин – їх примусом просто зігнали”, - заявив Степанов.

Деталі

Зокрема, Степанов нагадав, що ще у грудні разом з Ольгою Голубовською та іншими епідеміологами складав план, у якому йшлося, що потрібно в першу чергу захистити групу ризику. І зараз у лікарнях 90% не вакцинованих з групи ризику.

Доповнення

Максим Степанов був міністром охорони здоров'я України з 30 березня 2020 року по 18 травня 2021 року.

Степанова звільнили з посади, попри заклики не робити цього з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків та закупівлю вакцин від COVID-19 – це стало основною причиною невдоволення Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, за що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, адже відповідає перед людьми.

Нагадаємо

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18,5 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 300 тисяч, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою.