Степанов: для хворих на "ковід" в Україні є вже понад 37 тис. ліжок з киснем

"Наразі у закладах охорони здоров’я у нас знаходиться 63 680 ліжок, відведених під лікування хворих на COVID-19, з них 37 308 ліжок - які забезпечені або з централізованою подачею кисню або біля ліжка знаходиться кисневий концентрат. Загальна кількість забезпеченості складає 58,6%. У нас вільних ліжок з киснем на сьогоднішній ранок 22 016 ліжок по всій країні. Зрозуміло, що ситуація різна в залежності від регіону. Наприклад, у нас загальний відсоток наповненості ліжок на сьогоднішній ранок складає 41,7%. При цьому, у нас є регіони, та ж Миколаївська область, де заповненість ліжок більше, ніж 65%", - зазначив він.

Нагадаємо, для облаштування киснем ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, регіони використали вже понад 750 млн грн субвенції.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 561 222 особи, летальних випадків – 16 256. Добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.