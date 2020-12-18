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Степанов: для хворих на "ковід" в Україні є вже понад 37 тис. ліжок з киснем

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні, станом на сьогодні, киснем забезпечені 37 308 ліжок, з них вільних - 22 016. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов: для хворих на "ковід" в Україні є вже понад 37 тис. ліжок з киснем

"Наразі у закладах охорони здоров’я у нас знаходиться 63 680 ліжок, відведених під лікування хворих на COVID-19, з них 37 308 ліжок - які забезпечені або з централізованою подачею кисню або біля ліжка знаходиться кисневий концентрат. Загальна кількість забезпеченості складає 58,6%. У нас вільних ліжок з киснем на сьогоднішній ранок 22 016 ліжок по всій країні. Зрозуміло, що ситуація різна в залежності від регіону. Наприклад, у нас загальний відсоток наповненості ліжок на сьогоднішній ранок складає 41,7%. При цьому, у нас є регіони, та ж Миколаївська область, де заповненість ліжок більше, ніж 65%", - зазначив він.

Нагадаємо, для облаштування киснем ліжок для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, регіони використали вже понад 750 млн грн субвенції.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 561 222 особи, летальних випадків – 16 256. Добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих четверту добу поспіль більша, ніж кількість захворілих, утім, кількість госпіталізованих за добу тримається у межах 3 тисяч.

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