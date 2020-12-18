Степанов: для больных "ковидом" в Украине уже есть более 37 тыс. коек с кислородом

"Сейчас в учреждениях здравоохранения у нас находится 63 680 коек, отведенных под лечения больных COVID-19, из них 37 308 коек - обеспечены или с централизованной подачей кислорода или у кровати находится кислородный концентрат. Общее количество обеспеченности составляет 58,6%. У нас свободных коек с кислородом на сегодняшнее утро 22016 коек по всей стране. Понятно, что ситуация различается в зависимости от региона. Например, у нас общий процент наполненности коек на сегодняшнее утро составляет 41,7%. При этом у нас есть регионы, та же Николаевская область, где заполняемость коек больше, чем 65%", - отметил он.

Напомним, для обустройства кислородом коек для больных коронавирусной болезнью COVID-19, регионы использовали уже более 750 млн грн субвенции.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8 часов 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 561 222 человека, летальных случаев - 16 256. Суточный прирост заболевших - более 12,6 тысяч, рост против суток раньше. Количество выздоровевших четвертые сутки подряд больше, чем количество заболевших, впрочем, количество госпитализированных за сутки держится в пределах 3 тысяч.