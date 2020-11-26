Степанов: через контакт-центр можна викликати мобільну бригаду для тесту на COVID-19, але не "швидку"

"Відсьогодні кожний громадянин України може через контакт-центр МОЗ замовити мобільну бригаду. Є єдиний номер - 0800602019. Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, але вам з якоїсь причини не викликали мобільну бригаду, або ви не можете додзвонитися своєму сімейному лікарю, то вам треба телефонувати на цей контакт-центр і викликати мобільну бригаду, яка приїде і візьме мазок для того, аби зробити тест, і підтвердити або спростувати COVID-19", - зазначив він.

Так, за його словами, почалася поширюватися інформація, що через контакт-центр можна викликати "швидку".

"Вчора поширили інформацію, що через контакт-центр тепер змінюється алгоритм виклику швидкої, і можна телефонувати у наш контакт-центр, щоб викликати швидку. Мобільна бригада – це група медичних працівників, яка приїжджає і бере тест, а швидка – це зовсім інше, там нічого не змінилося. Як був номер "103" так і залишився", - додав Степанов.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я запроваджений єдиний всеукраїнський контакт-центр для допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, у який завжди можна зателефонувати у разі необхідності. Так, за минулий тиждень контакт-центр обробив 43 318 дзвінків.

Додамо, в Україні на ранок 26 листопада з початку пандемії захворіло на COVID-19 вже 677 тисяч людей, з них одужало – 317 395 осіб, летальних випадків – 11 717. Приріст за добу - вперше понад 15 тисяч, антирекорд для країни.