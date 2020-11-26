Степанов: через контакт-центр можно вызвать мобильную бригаду для теста на COVID-19, но не "скорую"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что через контакт-центр Минздрава можно вызвать мобильную бригаду для теста на коронавирусную болезнь COVID-19, а не экстренную медицинскую помощь. Механизм вызова "скорой" не изменился. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С сегодняшнего дня каждый гражданин Украины может через контакт-центр Минздрава заказать мобильную бригаду. Есть единый номер - 0800602019. Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, но вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, то вам надо звонить на этот контакт-центр и вызвать мобильную бригаду, которая приедет и возьмет мазок для того, чтобы сделать тест, и подтвердить или опровергнуть COVID-19", - отметил он.
Так, по его словам, началась распространяться информация, что через контакт-центр можно вызвать "скорую".
"Вчера распространили информацию, что из-за контакт-центра теперь меняется алгоритм вызова скорой, и можно звонить в наш контакт-центр, чтобы вызвать скорую. Мобильная бригада - это группа медицинских работников, которая приезжает и берет тест, а скорая - это совсем другое, там ничего не изменилось. Как был номер "103" так и остался", - добавил Степанов.
Напомним, в Министерстве здравоохранения введен единый всеукраинский контакт-центр для помощи больным коронавирусной болезнью COVID-19, в который всегда можно позвонить в случае необходимости. Так, за прошедшую неделю контакт-центр обработал 43318 звонков.
Добавим, в Украине на утро 26 ноября с начала пандемии заболело COVID-19 уже 677 тысяч человек, из них выздоровели - 317 395 человек, летальных исходов - 11 717. Прирост за сутки - впервые более 15 тысяч, антирекорд для страны.