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Стефанчук обговорив ситуацію на фронті і потреби України з головою Палати депутатів Італії

Стефанчук обговорив ситуацію на фронті і потреби України з головою Палати депутатів Італії

Київ • УНН

 • 27443 перегляди

Спікер ВР України Руслан Стефанчук зустрівся з Лоренцо Фонтаною в Італії. Вони обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та важливість зняття обмежень на використання зброї партнерів.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який перебуває з робочим візитом в Італії, зустрівся з Головою Палати депутатів Італійської Республіки Лоренцо Фонтаною. Вони обговорили потреби ЗСУ та ситуацію на лінії фронту. Про це Стефанчук розповів у Facebook, передає УНН.

Деталі

Спікер ВР подякував за надану допомогу з боку країн G7 у військовій, фінансовій та економічній сферах.

Радий черговій зустрічі з Головою Палати депутатів Італійської Республіки Лоренцо Фонтаною. (...) Обговорили ситуацію на фронті та наслідки щоденних атак держави-агресора по українським містам. росія свідомо спрямовує свої ракети на руйнування об’єктів критичної інфраструктури, насамперед енергетичної системи України 

- розповів Стефанчук. 

Він підкреслив, що серед нагальних потреб України — додаткові системи ППО, ракети до них, артилерія та боєприпаси. 

Також важливо зняти всі обмеження і дозволити Україні завдавати зброєю партнерів ударів по військових обʼєктах рф 

- додає голова Верховної Ради. 

Нагадаємо

Голова ВР Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників США Джонсоном в Італії. Обговорили зняття обмежень на використання американської зброї та посилення допомоги Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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