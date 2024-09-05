Стефанчук обговорив ситуацію на фронті і потреби України з головою Палати депутатів Італії
Київ • УНН
Спікер ВР України Руслан Стефанчук зустрівся з Лоренцо Фонтаною в Італії. Вони обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та важливість зняття обмежень на використання зброї партнерів.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який перебуває з робочим візитом в Італії, зустрівся з Головою Палати депутатів Італійської Республіки Лоренцо Фонтаною. Вони обговорили потреби ЗСУ та ситуацію на лінії фронту. Про це Стефанчук розповів у Facebook, передає УНН.
Деталі
Спікер ВР подякував за надану допомогу з боку країн G7 у військовій, фінансовій та економічній сферах.
Радий черговій зустрічі з Головою Палати депутатів Італійської Республіки Лоренцо Фонтаною. (...) Обговорили ситуацію на фронті та наслідки щоденних атак держави-агресора по українським містам. росія свідомо спрямовує свої ракети на руйнування об’єктів критичної інфраструктури, насамперед енергетичної системи України
Він підкреслив, що серед нагальних потреб України — додаткові системи ППО, ракети до них, артилерія та боєприпаси.
Також важливо зняти всі обмеження і дозволити Україні завдавати зброєю партнерів ударів по військових обʼєктах рф
Нагадаємо
Голова ВР Стефанчук зустрівся зі спікером Палати представників США Джонсоном в Італії. Обговорили зняття обмежень на використання американської зброї та посилення допомоги Україні.