Стефанчук обсудил ситуацию на фронте и потребности Украины с главой Палаты депутатов Италии

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который находится с рабочим визитом в Италии, встретился с Председателем Палаты депутатов Итальянской Республики Лоренцо Фонтаной. Они обсудили потребности ВСУ и ситуацию на линии фронта. Об этом Стефанчук рассказал в Facebook, передает УНН.

Детали

Спикер ВР поблагодарил за оказанную помощь со стороны стран G7 в военной, финансовой и экономической сферах.

Рад очередной встрече с Председателем Палаты депутатов Итальянской Республики Лоренцо Фонтаной. (...) Обсудили ситуацию на фронте и последствия ежедневных атак государства-агрессора по украинским городам. россия сознательно направляет свои ракеты на разрушение объектов критической инфраструктуры, прежде всего энергетической системы Украины - рассказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что среди насущных потребностей Украины - дополнительные системы ПВО, ракеты к ним, артиллерия и боеприпасы.

Также важно снять все ограничения и позволить Украине наносить оружием партнеров удары по военным объектам рф - добавляет председатель Верховной Рады.

Напомним,

Председатель ВР Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Джонсоном в Италии. Обсудили снятие ограничений на использование американского оружия и усиление помощи Украине.