Стефанчук обсудил ситуацию на фронте и потребности Украины с главой Палаты депутатов Италии
Киев • УНН
Спикер ВР Украины Руслан Стефанчук встретился с Лоренцо Фонтаной в Италии. Они обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и важность снятия ограничений на использование оружия партнеров.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который находится с рабочим визитом в Италии, встретился с Председателем Палаты депутатов Итальянской Республики Лоренцо Фонтаной. Они обсудили потребности ВСУ и ситуацию на линии фронта. Об этом Стефанчук рассказал в Facebook, передает УНН.
Детали
Спикер ВР поблагодарил за оказанную помощь со стороны стран G7 в военной, финансовой и экономической сферах.
Рад очередной встрече с Председателем Палаты депутатов Итальянской Республики Лоренцо Фонтаной. (...) Обсудили ситуацию на фронте и последствия ежедневных атак государства-агрессора по украинским городам. россия сознательно направляет свои ракеты на разрушение объектов критической инфраструктуры, прежде всего энергетической системы Украины
Он подчеркнул, что среди насущных потребностей Украины - дополнительные системы ПВО, ракеты к ним, артиллерия и боеприпасы.
Также важно снять все ограничения и позволить Украине наносить оружием партнеров удары по военным объектам рф
Напомним,
Председатель ВР Стефанчук встретился со спикером Палаты представителей США Джонсоном в Италии. Обсудили снятие ограничений на использование американского оружия и усиление помощи Украине.