Стажування та допомога юним лідерам: Броварська міська рада підтримує розвиток учнівського самоврядування

Для школярів, які цікавляться місцевим самоврядуванням, принципами роботи влади та її взаємодії з громадою, у Броварській міській раді щороку організовують стажування, пише УНН.

Як зазначає голова Ради дітей та учнівської молоді Броварської громади Дар’я Музика, це дає можливість учням зрозуміти, чим живуть населені пункти громади та як безпосередньо вирішуються їхні проблеми.

Щоб у школярів було розуміння, як працює влада, кожного року організовується стажування в підрозділах Броварській міській раді. Ми стажувалися і в юридичному, і в економічному відділах, у відділі справ дітей та інших підрозділах. Дізналися дуже багато цікавого. І в кінці стажування на підставі здобутих знань ми робили проєкт - як би ми могли допомагати розвитку нашого міста - розповіла Дар’я Музика.

Дівчина додала, що на власному прикладі змогла переконатися, що у Броварській міській раді турбуються про юних лідерів громади.

"Я цього року закінчувала школу, і мені, як учнівському лідеру, давали від міської ради рекомендації для вступу. Це дуже допомогло мені і підняло рейтинг як вступниці.

Тобто, за кожного лідера, який є у нашій Раді учнівської молоді, влада громади піклується. Нам допомагають, підтримують і дають енергію для розвитку", - зазначила Дар’я Музика.

Мер Броварів Ігор Сапожко, своєю чергою, каже, що міська рада й надалі буде сприяти розвитку учнівського самоврядування у Броварській громаді.

"Наша Рада дітей та учнівської молоді дуже активна. Школярі постійно приходять до нас з цікавими ідеями та проєктами, і ми максимально допомагаємо в їхній реалізації. Це дуже важливо, щоб підлітки цікавилися тим, що відбувається в державі, проблемами міста, і не стояли осторонь. Така активність школярів надихає і нас ще інтенсивніше працювати над тим, щоб дітям і молоді комфортно жилося в населених пунктах Броварської громади", - розповів Ігор Сапожко.

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Дар’я Музика в коментарі УНН окреслила основні напрямки роботи Ради дітей та учнівської молоді Броварської громади.

"Освіта, захист прав дітей, екологія, спорт, культура - у нас дуже багато таких заходів. Ми займаємося всім. Наприклад, ми збирали вдома в учнів книги, а потім продавали їх на різноманітних заходах. Виручені кошти передали на виготовлення дронів. Робили обереги для військових. Збирали сухофрукти, з яких потім робилися енергетичні батончики для наших захисників і захисниць. Також ми проводили заходи у дитячих будинках, будинках престарілих.

Ми проводили тренінги для ліцеїстів, розповідали їм, у чому суть нашої Ради, навіщо існує шкільне самоврядування. У нас був крутий проєкт, який називався Хаб професій. До нас приходили спеціалісти певних галузей – поліцейські, військові, економісти, інженери, стоматологи, багато професій у нас було, і вони розповідали про специфіку своєї професії, чому вони її обрали, допомагали нам, підліткам, зрозуміти, чи подобається нам те чи інше", - розповіла голова Ради.