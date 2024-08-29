Хаб професій, тренінги для лідерів, волонтерські збори: які ще проєкти реалізуються у Броварській громаді в межах учнівського самоврядування

З настанням нового навчального року відновить свою активну роботу у Броварській громаді Рада дітей та учнівської молоді. Як працює учнівське самоврядування у саме у цій громаді, які проєкти вже вдалося реалізувати та наскільки участь в організації цих проектів допомагає дітям в подальшому реалізувати себе, розповіла голова Ради Дар’я Музика в коментарі УНН.

За словами дівчини, реалізація проекту із самоврядування дітей у Броварах розпочалася ще у 2008 році. Нині до складу Ради входять по вісім представників від кожного ліцею громади, які на загальних зборах обирають її керівництво. Є в Раді і п’ять профільних комісій по різних напрямках діяльності.

Дар’я Музика зазначає, що від кожного ліцею є по декілька активних учнів, які є основними генераторами ідей проєктів і вважають шкільне самоврядування хорошим трампліном у доросле життя.

"Ми, наприклад, проводили тренінги для ліцеїстів, розповідали їм, у чому суть нашої Ради, навіщо існує шкільне самоврядування. Адже багато учнів не розуміють його суть і не хочуть активно долучатися. Хоча ми організовуємо багато цікавих заходів, які допоможуть майбутнім лідерам у дорослому житті.

У нас був крутий проєкт, який називався Хаб професій. До нас приходили спеціалісти певних галузей – поліцейські, військові, економісти, інженери, стоматологи, багато професій у нас було, і вони розповідали про специфіку своєї професії, чому вони її обрали, допомагали нам, підліткам, зрозуміти, чи подобається нам те чи інше.

Потім у нас були тренінги і семінари, які давали розвиток самим лідерам. Ми говорили про можливість навчання за кордоном, різноманітні напрямки стажування для розвитку майбутніх лідерів", - розповідає Дар’я Музика.

Дівчина зазначає, що у Раді обговорюються та реалізуються практично всі ідеї, які діти хочуть втілити у життя.

"Освіта, захист прав дітей, екологія, спорт, культура - у нас дуже багато таких заходів. Ми займаємося всім. Наприклад, ми збирали вдома в учнів книги, а потім продавали їх на різноманітних заходах. Виручені кошти передали на виготовлення дронів. Робили обереги для військових. Збирали сухофрукти, з яких потім робилися енергетичні батончики для наших захисників і захисниць. Також ми проводили заходи у дитячих будинках, будинках престарілих", - вказала вона.

Голова Ради підкреслює, що така активна та різнопланова робота була б неможливою без підтримки Броварської міської ради.

"У нас дуже гарна співпраця з міською радою. Вони підтримують нас в усіх проєктах. Допомагають, якщо потрібно щось кудись перевезти, вийти з кимось на зв’язок, налагодити певну комунікацію. Тобто, ми можемо прийти в міську раду зі своїм проєктом, який вже поетапно розписаний, і нам обов’язково допоможуть", - додає Дар’я Музика.