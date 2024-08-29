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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 12:55  •  16209 просмотра

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Какие проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления.

С наступлением нового учебного года возобновит свою активную работу в Броварской громаде Совет детей и учащейся молодежи. Как работает ученическое самоуправление именно в этой громаде, какие проекты уже удалось реализовать и насколько участие в организации этих проектов помогает детям в дальнейшем реализовать себя, рассказала председатель Совета Дарья Музыка в комментарии УНН.

По словам девушки, реализация проекта по самоуправлению детей в Броварах началась еще в 2008 году. Сейчас в состав Совета входят по восемь представителей от каждого лицея громады, которые на общем собрании избирают его руководство. Есть в Совете и пять профильных комиссий по разным направлениям деятельности.

Дарья Музыка отмечает, что от каждого лицея есть по несколько активных учеников, которые являются основными генераторами идей проектов и считают школьное самоуправление хорошим трамплином во взрослую жизнь.  

«Мы, например, проводили тренинги для лицеистов, рассказывали им, в чем суть нашего Совета, зачем существует школьное самоуправление. Ведь многие ученики не понимают его суть и не хотят активно участвовать. Хотя мы организуем много интересных мероприятий, которые помогут будущим лидерам во взрослой жизни. 

У нас был крутой проект, который назывался Хаб профессий. К нам приходили специалисты определенных отраслей - полицейские, военные, экономисты, инженеры, стоматологи, много профессий у нас было, и они рассказывали о специфике своей профессии, почему они ее выбрали, помогали нам, подросткам, понять, нравится ли нам то или иное.

Потом у нас были тренинги и семинары, которые давали развитие самим лидерам. Мы говорили о возможности обучения за рубежом, разнообразных направлениях стажировки для развития будущих лидеров», - рассказывает Дарья Музыка.

Девушка отмечает, что в Совете обсуждаются и реализуются практически все идеи, которые дети хотят воплотить в жизнь.

«Образование, защита прав детей, экология, спорт, культура - у нас очень много таких мероприятий. Мы занимаемся всем. Например, мы собирали дома у учеников книги, а потом продавали их на различных мероприятиях. Вырученные средства передали на изготовление дронов. Делали обереги для военных. Собирали сухофрукты, из которых потом делались энергетические батончики для наших защитников и защитниц. Также мы проводили мероприятия в детских домах, домах престарелых», - указала она.

Председатель Совета подчеркивает, что такая активная и разноплановая работа была бы невозможной без поддержки Броварского городского совета.

«У нас очень хорошее сотрудничество с городским советом. Они поддерживают нас во всех проектах. Помогают, если нужно что-то куда-то перевезти, выйти с кем-то на связь, наладить определенную коммуникацию. То есть, мы можем прийти в городской совет со своим проектом, который уже поэтапно расписан, и нам обязательно помогут», - добавляет Дарья Музыка.

Захар Подкидышев

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