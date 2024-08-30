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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стажировка и помощь юным лидерам: Броварской городской совет поддерживает развитие ученического самоуправления

Стажировка и помощь юным лидерам: Броварской городской совет поддерживает развитие ученического самоуправления

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 08:21  •  6185 просмотра

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Броварской городской совет поддерживает развитие ученического самоуправления.

Для школьников, которые интересуются местным самоуправлением, принципами работы власти и ее взаимодействия с обществом, в Броварском городском совете ежегодно организуют стажировку, пишет УНН.

Как отмечает председатель Совета детей и учащейся молодежи Броварской громады Дарья Музыка, это дает возможность ученикам понять, чем живут населенные пункты громады и как непосредственно решаются их проблемы.

Чтобы у школьников было понимание, как работает власть, каждый год организовывается стажировка в подразделениях Броварского городского совета. Мы стажировались и в юридическом, и в экономическом отделах, в отделе дел детей и других подразделениях. Узнали очень много интересного. И в конце стажировки на основании полученных знаний мы делали проект - как бы мы могли помогать развитию нашего города

- рассказала Дарья Музыка.

Девушка добавила, что на собственном примере смогла убедиться, что в Броварском городском совете беспокоятся о юных лидерах громады.

"Я в этом году заканчивала школу, и мне, как ученическому лидеру, давали от городского совета рекомендации для поступления. Это очень помогло мне и подняло рейтинг как поступающей.

То есть, о каждом лидере, который есть в нашем Совете учащейся молодежи, власть громады заботится. Нам помогают, поддерживают и дают энергию для развития", - отметила Дарья Музыка.

Мэр Броваров Игорь Сапожко, в свою очередь, говорит, что городской совет и в дальнейшем будет способствовать развитию ученического самоуправления в Броварской громаде.

"Наш Совет детей и учащейся молодежи очень активен. Школьники постоянно приходят к нам с интересными идеями и проектами, и мы максимально помогаем в их реализации. Это очень важно, чтобы подростки интересовались тем, что происходит в государстве, проблемами города, и не стояли в стороне. Такая активность школьников вдохновляет и нас еще интенсивнее работать над тем, чтобы детям и молодежи комфортно жилось в населенных пунктах Броварской громады", - рассказал Игорь Сапожко.

Дополнительно

Дарья Музыка в комментарии УНН очертила основные направления работы Совета детей и учащейся молодежи Броварской громады.

"Образование, защита прав детей, экология, спорт, культура - у нас очень много таких мероприятий. Мы занимаемся всем. Например, мы собирали дома у учеников книги, а потом продавали их на различных мероприятиях. Вырученные средства передали на изготовление дронов. Делали обереги для военных. Собирали сухофрукты, из которых потом делались энергетические батончики для наших защитников и защитниц. Также мы проводили мероприятия в детских домах, домах престарелых.

Мы проводили тренинги для лицеистов, рассказывали им, в чем суть нашего Совета, зачем существует школьное самоуправление. У нас был крутой проект, который назывался Хаб профессий. К нам приходили специалисты определенных отраслей - полицейские, военные, экономисты, инженеры, стоматологи, много профессий у нас было, и они рассказывали о специфике своей профессии, почему они ее выбрали, помогали нам, подросткам, понять, нравится ли нам то или иное", - рассказала председатель Совета.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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