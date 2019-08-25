Статую Христа-Спасителя у Бразилії підсвітили кольорами українського прапору
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Бразилії відому на весь світ статую Христа-Спасителя підсвітили кольорами українського прапора. Про це повідомила у Twitter дружина посла України в Бразилії Фабіана Троненко, повідомляє УНН.
"Разом із представниками "Українці в Бразилії" підсвітили одне з семи чудес світу – пам'ятник Христу Іскупителю в Ріо-де-Жанейро в кольори Державного Прапора України. Слава Україні! Героям Слава!" – написала вона.
Нагадаємо, привітання з 28-річницею Незалежності надійшли від президента США Дональда Трампа, британської королеви Єлизавети ІІ, британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона та інших світових лідерів.
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Разом з представниками #УкраїнціВБразилії підсвітили одне з семи чудес світу - пам’ятник Христу Іскупителю в Ріо в кольори Державного Прапора України.
Слава Україні! Героям Слава!#ДеньДержавногоПрапораУкраїни #ДеньНезалежностіУкраїниhttps://t.co/O6eIgarLvJ pic.twitter.com/d85JrmxjOc