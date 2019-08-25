Статую Христа-Спасителя в Бразилии подсветили цветами украинского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Бразилии известную на весь мир статуя Христа-Спасителя подсветили цветами украинского флага. Об этом сообщила в Twitter супруга посла Украины в Бразилии Фабиана Троненко, сообщает УНН.
"Вместе с представителями "Украинцы в Бразилии"подсветили одно из семи чудес света - памятник Христу Спасителя в Рио-де-Жанейро в цвета Государственного Флага Украины. Слава Украине! Героям Слава!" - написала она.
Напомним, поздравления с 28-годовщиной Независимости поступили от президента США Дональда Трампа, британской королевы Елизаветы II, британского премьер-министра Бориса Джонсона и других мировых лидеров.
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Вместе с представителями # УкраинциВБразилии подсветили одно из семи чудес света - памятник Христу Искупителя в Рио в цвета Государственного Флага Украины.
Слава Украине! Героям Слава! # ДеньДержавногоПрапораУкраины # ДеньНезалежностиУкраины https://t.co/O6eIgarLvJ pic.twitter.com/d85JrmxjOc