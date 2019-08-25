Статую Христа-Спасителя в Бразилии подсветили цветами украинского флага

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 54560 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 73333 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124200 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134567 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124436 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127141 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129476 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153062 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151051 просмотра

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Статую Христа-Спасителя в Бразилии подсветили цветами украинского флага

Статую Христа-Спасителя в Бразилии подсветили цветами украинского флага

Киев  •  УНН

 • 39187 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Бразилии известную на весь мир статуя Христа-Спасителя подсветили цветами украинского флага. Об этом сообщила в Twitter супруга посла Украины в Бразилии Фабиана Троненко, сообщает УНН.

"Вместе с представителями "Украинцы в Бразилии"подсветили одно из семи чудес света - памятник Христу Спасителя в Рио-де-Жанейро в цвета Государственного Флага Украины. Слава Украине! Героям Слава!" - написала она.

Напомним, поздравления с 28-годовщиной Независимости поступили от президента США Дональда Трампа, британской королевы Елизаветы II, британского премьер-министра Бориса Джонсона и других мировых лидеров.

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Вместе с представителями # УкраинциВБразилии подсветили одно из семи чудес света - памятник Христу Искупителя в Рио в цвета Государственного Флага Украины.
Слава Украине! Героям Слава! # ДеньДержавногоПрапораУкраины # ДеньНезалежностиУкраины https://t.co/O6eIgarLvJ pic.twitter.com/d85JrmxjOc

- Fabiana Tronenko

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