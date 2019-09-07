Стан Клиха дуже тяжкий - Карпюк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Стан Станіслава Клиха дуже тяжкий. Після повернення в Україну його одразу відвезли до лікарні.
Про це Микола Карпюк повідомив після повернення з РФ разом з іншими українцями, передає УНН.
"(Клих - ред.)... у дуже тяжкому стані, та його одразу відвезли до лікарні", - повідомив Карпюк.
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Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які містилися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.