Состояние Клыха очень тяжелое - Карпюк
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Состояние Станислава Клыха очень тяжелое. По возвращении в Украину его сразу отвезли в больницу. Об этом Николай Карпюк сообщил по возвращении из РФ вместе с другими украинцами, передает УНН.
"(Клых - ред.) ... в очень тяжелом состоянии, и его сразу отвезли в больницу", - сообщил Карпюк.
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Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.