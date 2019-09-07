Состояние Клыха очень тяжелое - Карпюк

"(Клых - ред.) ... в очень тяжелом состоянии, и его сразу отвезли в больницу", - сообщил Карпюк.

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Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.