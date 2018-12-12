Стало відомо з ким зустрінеться Порошенко у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко 12-13 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя в рамках засідання Європейської Ради. Під час візиту заплановано низку зустрічей українського глави держави зі світовими лідерами, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації Президента.
“Глава держави проведе низку зустрічей з керівництвом ЄС та НАТО, а також лідерами держав-членів ЄС з метою забезпечення єдності ЄС у питанні реагування на акт агресії Росії проти України в Азовському морі та Керченській протоці, а також продовження економічних та секторальних санкцій ЄС у зв’язку з російською агресією на Донбасі”, — йдеться в повідомленні АП.
Зазначається, що Порошенко має зустрітись з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском та керівництвом Європейської Комісії, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими лідерами.
Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ Європейського Союзу схвалили санкції у вигляді заборони на видачу віз і заморожування активів проти дев’яти осіб за організацію у листопаді “виборів” в ОРДЛО.
Раніше у ЄС заявили, що вважають псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їхнє проведення перебуває у віданні Ради ЄС.