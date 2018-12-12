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Стало известно с кем встретится Порошенко в Брюсселе

Киев • УНН

 • 8329 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря осуществит рабочий визит в Брюссель в рамках заседания Европейского Совета. Во время визита запланирован ряд встреч украинского главы государства с мировыми лидерами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Президента.

Стало известно с кем встретится Порошенко в Брюсселе

"Глава государства проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО, а также лидерами государств-членов ЕС с целью обеспечения единства ЕС в вопросе реагирования на акт агрессии России против Украины в Азовском море и Керченском проливе, а также продолжение экономических и секторальных санкций ЕС в связи с российской агрессией на Донбассе", - говорится в сообщении АП.

Отмечается, что Порошенко встретиться с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и руководством Европейской Комиссии, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Федеральным Канцлером Германии Ангелой Меркель и другими лидерами.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживание активов против девяти лиц за организацию в ноябре "выборов" в ОРДЛО.

Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

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