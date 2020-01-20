Стало відомо, якого алкогольного напою в Україні виробляють найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. За 11 місяців 2019 року в Україні було вироблено 19,6 млн дал. алкогольних напоїв. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Йдеться, зокрема, про виробництво бренді (коньяків), горілки, лікерів та пива солодового.
Так, найбільше протягом звітного періоду було вироблено горілки — 9,8 млн дал. Тільки у листопаді в Україні було вироблено 1,1 млн дал. продукту.
На другому місці — виробництво лікерів. За 11 місяців 2019 року в Україні було вироблено 7,6 млн дал. продукту. Тільки у листопаді українські підприємства виробили 778 тис. дал. лікерів, а у порівнянні із 2018 роком, виробництво продукту зросло на 28,5%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Prime поділився рецептами ТОП-5 найпопулярніших коктейлів світу на основі горілки
На третьому місці — виробництво бренді (коньяків). Так, у січні-листопаді 2019 року в Україні було вироблено 2 млн дал. продукту, що на 2,5% більше, аніж у січні-листопада 2018 року. Виробництво брендів (коньяків) у листопаді 2019 року склало 278 тис. дал.
Найменше в Україні виробляють пива солодового. За 11 місяців 2019 року в Україні було вироблено 167 тис. дал. продукту. Зокрема, у листопаді українські підприємства виробили 11,3 тис. дал. пива солодового, а у порівнянні із 2018 роком, виробництво продукту впало на 8,3%.
Як писав УНН, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” , “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” та ТОВ “Атлантіс”.
Нагадаємо, що українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва.