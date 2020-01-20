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Стало відомо, якого алкогольного напою в Україні виробляють найбільше

Київ • УНН

 • 5889 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. За 11 місяців 2019 року в Україні було вироблено 19,6 млн дал. алкогольних напоїв. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Стало відомо, якого алкогольного напою в Україні виробляють найбільше

Йдеться, зокрема, про виробництво бренді (коньяків), горілки, лікерів та пива солодового.

Так, найбільше протягом звітного періоду було вироблено горілки — 9,8 млн дал. Тільки у листопаді в Україні було вироблено 1,1 млн дал. продукту.

На другому місці — виробництво лікерів. За 11 місяців 2019 року в Україні було вироблено 7,6 млн дал. продукту. Тільки у листопаді українські підприємства виробили 778 тис. дал. лікерів, а у порівнянні із 2018 роком, виробництво продукту зросло на 28,5%.

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На третьому місці — виробництво бренді (коньяків). Так, у січні-листопаді 2019 року в Україні було вироблено 2 млн дал. продукту, що на 2,5% більше, аніж у січні-листопада 2018 року. Виробництво брендів (коньяків) у листопаді 2019 року склало 278 тис. дал.

Найменше в Україні виробляють пива солодового. За 11 місяців 2019 року в Україні було вироблено 167 тис. дал. продукту. Зокрема, у листопаді українські підприємства виробили 11,3 тис. дал. пива солодового, а у порівнянні із 2018 роком, виробництво продукту впало на 8,3%.

Як писав УНН, до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” , “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” та ТОВ “Атлантіс”.

Нагадаємо, що українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва.

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