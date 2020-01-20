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Стало известно, какого алкогольного напитка в Украине производят больше

Киев • УНН

 • 5889 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. За 11 месяцев 2019 года в Украине было произведено 19,6 млн дал. алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Стало известно, какого алкогольного напитка в Украине производят больше

Речь идет о производстве бренди (коньяков), водки, ликеров и пива солодового.

Так, больше всего в течение отчетного периода было произведено водки — 9,8 млн дал. Только в ноябре в Украине было произведено 1,1 млн дал. продукта.

На втором месте — производство ликеров. За 11 месяцев 2019 году в Украине было произведено 7,6 млн дал. продукта. Только в ноябре украинские предприятия произвели 778 тыс. дал. ликеров, а по сравнению с 2018 годом, производство продукта выросло на 28,5%.

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На третьем месте — производство бренди (коньяков). Так, в январе-ноябре 2019 году в Украине было произведено 2 млн дал. продукта, что на 2,5% больше, чем в январе-ноябре 2018 года. Производство брендов (коньяков) в ноябре 2019 составило 278 тыс. дал.

Меньше всего в Украине производят пива солодового. За 11 месяцев 2019 году в Украине было произведено 167 тыс. дал. продукта. В частности, в ноябре украинские предприятия произвели 11,3 тыс. дал. пива солодового, а по сравнению с 2018 годом, производство продукта упало на 8,3%.

Как писал УНН в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп”, “Глобал Спиритс” (УДК), “ЛВН Лимитед”, ЛВЗ “Прайм” и ООО “Атлантис” .

Напомним, что украинцы предпочитают водку отечественного производства.

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