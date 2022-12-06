Стало відомо, скільки українських медиків отримали дозвіл працювати у Польщі

Деталі

Польська депутатка Ганна Гілл-Пьонтек у вересні подала запит до міністра охорони здоров’я щодо спрощеного отримання дозволу на практику медиків з України, які прибули до Польщі після початку війни.

Як зазначається, понад 3,3 тис. заявок на отримання ліцензії на практику в Польщі подали лікарі та медсестри з України. Наразі позитивну відповідь отримали менше ніж 2 тисячі.

Цитата

«Медичний персонал з України не має можливості займатися практикою та заробляти. Медичні установи мають труднощі із забезпеченням персоналом, а пацієнти страждають від довгих черг. З початку повномасштабного вторгнення 2243 медичних працівників (лікарі та стоматологи) звернулися за дозволом вести практику в Польщі. Ще 1107 звернень надійшло від медичних сестер та акушерок. Наразі МОЗ погодило 1215 заявок від лікарів і стоматологів, і 723 - від медсестер і акушерок», - наголосила вона.

Доповнення

Уряд Чехії може продовжити українськими біженцями візи тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Наразі візи для українців дійсні до березня 2023 року.