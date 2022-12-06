Стало известно, сколько украинских медиков получили разрешение работать в Польше

Детали

Польская депутат Анна Гилл-Пентек в сентябре подала запрос к министру здравоохранения относительно упрощенного получения разрешения на практику медиков из Украины, прибывших в Польшу после начала войны.

Как отмечается, более 3,3 тыс. заявок на получение лицензии на практику в Польше подали врачи и медсестры из Украины. Сейчас положительный ответ получили менее 2 тыс.

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«Медицинский персонал из Украины не имеет возможности заниматься практикой и зарабатывать. Медицинские учреждения испытывают трудности с обеспечением персоналом, а пациенты страдают от длинных очередей. С начала полномасштабного вторжения 2243 медицинских работника (врачи и стоматологи) обратились за разрешением вести практику в Польше. Еще 1107 обращений поступило от медицинских сестер и акушерок. Сейчас Минздрав согласовал 1215 заявок от врачей и стоматологов, и 723 – от медсестер и акушерок», – подчеркнула она.

Дополнение

Правительство Чехии может продлить украинскими беженцами визы временной защиты до конца марта 2024 года. Визы для украинцев действительны до марта 2023 года.