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Стало відомо про стан постраждалих через обвал будинку у Дрогобичі

Стало відомо про стан постраждалих через обвал будинку у Дрогобичі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. З сімох постраждалих внаслідок обвалу будинку, який стався у Дрогобичі Львівської області, трьох відправили в обласні медичні заклади, решта госпіталізовані до Дрогобицької міської лікарні і перебувають у середньому стані тяжкості. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі охорони здоров'я Дрогобицької міської ради.

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"Потерпілі, які поступили в Дрогобицьку міську лікарню №1, перебувають у середньому стані тяжкості. Всього доставлено 7 потерпілих - 2 дорослих та 5 дітей. З них троє відправлено в обласні заклади. Всі інші перебувають в нашій лікарні, середній стан тяжкості, комбіновані травми. На даний момент життю потерпілих нічого не загрожує", - повідомили у відділі.

На місці події розгорнуто мобільний медичний пункт для надання допомоги мешканцям. Медична допомога організована як на місці, так і у лікувальних закладах.

За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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