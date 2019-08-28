Стало известно о состоянии пострадавших из-за обрушения дома в Дрогобыче
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Из семи пострадавших в результате обрушения дома, произошедшего в Дрогобыче Львовской области, трех отправили в областные медицинские учреждения, остальные госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу и находятся в среднем состоянии тяжести. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе здравоохранения Дрогобычского городского совета.
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"Потерпевшие, поступившие в Дрогобычскую городскую больницу №1, находятся в среднем состоянии тяжести. Всего доставлено 7 пострадавших - 2 взрослых и 5 детей. Из них трое отправлены в областные учреждения. Все остальные находятся в нашей больнице, среднее состояние тяжести, комбинированные травмы. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает", - сообщили в отделе.
На месте происшествия развернут мобильный медицинский пункт для оказания помощи жителям. Медицинская помощь организована как на месте, так и в лечебных учреждениях.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.