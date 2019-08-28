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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 54397 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 73213 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124180 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134546 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124426 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127137 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129472 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153059 просмотра

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Стало известно о состоянии пострадавших из-за обрушения дома в Дрогобыче

Стало известно о состоянии пострадавших из-за обрушения дома в Дрогобыче

Киев  •  УНН

 • 35051 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Из семи пострадавших в результате обрушения дома, произошедшего в Дрогобыче Львовской области, трех отправили в областные медицинские учреждения, остальные госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу и находятся в среднем состоянии тяжести. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе здравоохранения Дрогобычского городского совета.

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"Потерпевшие, поступившие в Дрогобычскую городскую больницу №1, находятся в среднем состоянии тяжести. Всего доставлено 7 пострадавших - 2 взрослых и 5 детей. Из них трое отправлены в областные учреждения. Все остальные находятся в нашей больнице, среднее состояние тяжести, комбинированные травмы. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает", - сообщили в отделе.

На месте происшествия развернут мобильный медицинский пункт для оказания помощи жителям. Медицинская помощь организована как на месте, так и в лечебных учреждениях.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

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