Стало відомо, про що розмовлятимуть Помпео і Зеленський у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео проведе в Україні зустріч з Президентом Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє УНН з посиланням на сайт Державного департаменту США.
"Ми відправимося і проведемо гарну бесіду в Україні з командою і з Президентом Зеленським щодо низки важливих питань європейської безпеки", - сказав Помпео.
Відповідаючи на питання про його послання співробітникам посольства США в Україні, держсекретар заявив, що цінує кожного дипломата і відзначив "важливі зусилля, які Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні і забезпечувати підтримку, яка необхідна українському народу для його свободи і незалежності".
Як повідомляв УНН раніше, держсекретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня і зустрінеться з трьома українськими високопосадовцями.
У Києві з 30 січня по 1 лютого тимчасово обмежать рух транспорту у зв’язку з візитом Помпео.