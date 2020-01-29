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Помпео їде до Києва: в УДО попередили про обмеження руху в столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві з 30 січня по 1 лютого тимчасово обмежать рух транспорту у зв’язку з візитом в Україну державного секретаря США Майка Помпео. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Управління державної охорони України.

Помпео їде до Києва: в УДО попередили про обмеження руху в столиці

«Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що з 30 січня до 1 лютого у зв’язку з візитом в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці. Також просимо врахувати ймовірні обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе у четвер 30 січня та в суботу 1 лютого», - йдеться у повідомленні.

Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Сполучених Штатів Америки на території України впродовж візиту.

Як повідомляв УНН раніше, держсекретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня і зустрінеться з трьома українськими високопосадовцями.

Українські Національні Новини

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