Помпео едет в Киев: в УГО предупредили об ограничении движения в столице

“Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице. Также просим учесть вероятные ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля”, — говорится в сообщении.

Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации Соединенных Штатов Америки на территории Украины на протяжении визита.

Как сообщал УНН ранее, госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января и встретится с тремя украинскими чиновниками.