Стало известно, о чем будут говорить Помпео и Зеленский в Киеве

"Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с Президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности", - сказал Помпео.

Отвечая на вопрос о его послание сотрудникам посольства США в Украине, госсекретарь заявил, что ценит каждого дипломата и отметил "важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости".

Как сообщал УНН ранее, госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января и встретится с тремя украинскими чиновниками.

В Киеве с 30 января по 1 февраля временно ограничат движение транспорта в связи с визитом Помпео.