Стало відомо, де пройде прощання з Катериною Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Прощання з активісткою Катериною Гандзюк відбудеться завтра, 7 листопада, в обласному палаці молоді та студентів у Херсоні. Про це повідомили у прес-службі Херсонської міської ради, передає УНН.
"Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться 7 листопада о 14:00 в обласному палаці молоді та студентів", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 31 липня невідомі облили Катерину Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Жінка перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Про смерть Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри, стало відомо 4 листопада.
Після смерті активістки справу нападу на неї перекваліфікували на вбивство.