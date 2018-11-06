Стало известно, где пройдет прощание с Екатериной Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Прощание с активисткой Екатериной Гандзюк состоится завтра, 7 ноября, в областном дворце молодежи и студентов в Херсоне. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета, передает УНН.
"Прощание с Екатериной Гандзюк состоится 7 ноября в 14:00 в областном дворце молодежи и студентов", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 31 июля неизвестные облили Екатерину Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Женщина перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. О смерти Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи, стало известно 4 ноября.
После смерти активистки дело нападения на нее переквалифицировали на убийство.