Стало відомо, де поховають Давида Черкаського
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прощання із кінорежисером і народним артистом Давидом Черкаським відбудеться 1 листопада в Будинку кіно в Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну спілку кінематографістів.
"30 жовтня на 87-му році пішов з життя видатний кінорежисер анімації, сценарист, художник, народний артист України, член-кореспондент Національної Академії мистецтв України. Прощання 1 листопада о 10.00 у Будинку кіно, за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 6", - повідомили у Спілці.
Поховають Давида Яновича на Берковецькому кладовищі.
Відомий український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України Давид Черкаський народився 23 серпня 1932.
Він став відомим, перш за все, своїми роботами: “Пригоди капітана Врунгеля”, “Лікар Айболить”, “Острів скарбів”, “Нові пригоди Капітана Врунгеля”, а також серія мультиків про козаків.
Нагадаємо, 30 жовтня, стало відомо про смерть відомого режисера й мультиплікатора Давида Черкаського.