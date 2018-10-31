Стало відомо, де поховають Давида Черкаського

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прощання із кінорежисером і народним артистом Давидом Черкаським відбудеться 1 листопада в Будинку кіно в Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну спілку кінематографістів.

"30 жовтня на 87-му році пішов з життя видатний кінорежисер анімації, сценарист, художник, народний артист України, член-кореспондент Національної Академії мистецтв України. Прощання 1 листопада о 10.00 у Будинку кіно, за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 6", - повідомили у Спілці.

Поховають Давида Яновича на Берковецькому кладовищі.

Відомий український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України Давид Черкаський народився 23 серпня 1932.

Він став відомим, перш за все, своїми роботами: “Пригоди капітана Врунгеля”, “Лікар Айболить”, “Острів скарбів”, “Нові пригоди Капітана Врунгеля”, а також серія мультиків про козаків.

Нагадаємо, 30 жовтня, стало відомо про смерть відомого режисера й мультиплікатора Давида Черкаського.

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