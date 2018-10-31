Стало известно, где похоронят Давида Черкасского
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Прощание с кинорежиссером и народным артистом Давидом Черкасским состоится 1 ноября в Доме кино в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный союз кинематографистов.
"30 октября на 87-м году ушел из жизни выдающийся кинорежиссер анимации, сценарист, художник, народный артист Украины, член-корреспондент Национальной Академии искусств Украины. Прощание 1 ноября в 10.00 в Доме кино, по адресу г. Киев, ул. Саксаганского, 6", - сообщили в Союзе.
Похоронят Давида Яновича на Берковецком кладбище.
Известный украинский режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины Давид Черкасский родился 23 августа 1932.
Он стал известным, прежде всего, своими работами: "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ", "Новые приключения Капитана Врунгеля", а также серия мультиков про казаков.
Напомним, 30 октября, стало известно о смерти известного режиссера и мультипликатора Давида Черкасского.