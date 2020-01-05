Стали відомі деталі вбивства в Каховці: версія слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця, на місці подій також був присутній місцевий поліцейський. Слідство назвало офіційною версією умисне вбивство, проте встановлюється, скоєно воно було однією людиною або групою людей. Про це повідомив заступник начальника ГУ НП в Херсонській області, начальник слідчого управління полковник поліції Микола Вербицький, передає кореспондент УНН.
"Офіційна версія поліції: що було скоєно умисне вбивство і зараз ми працюємо над тим, щоб отримати відповідь - це було навмисне вбивство вчинене однією особою або в ньому брали участь ще інші особи. Це основне", - заявив Вербицький.
Так, в новорічну ніч був розстріляний автомобіль 26-річного хлопця, внаслідок чого той помер у лікарні.
Начальник слідчого управління зазначив, що в момент вбивства на місці подій перебувало 5 осіб і потерпілий, а після скоєння нападу, кримінальне провадження відкрили в той же день - 1 січня.
"Спочатку був замах на вбивство, оскільки потерпілий був живий, потім, коли він помер (3 січня - ред.) - в цей же день було перекваліфіковано ...", - розповів Вербицький.
Поліція стверджує, що автомобіль потерпілого вилучили вже з СТО, також стало відомо і про зникнення відео з камер спостереження.
Через те, що в будинку свідків у момент вбивства перебував співробітник поліції, всі матеріали справи передали в обласне відділення поліції.
Даного співробітника поліції Олександра Портного активісти звинуватили у перешкоджанні слідству, а також повідомили, що місцева поліція намагалася знищити сліди крові.
На що в обласній поліції повідомили наступне: "... коли поліція оглядала місце події - брали змиви слідів. Зараз ми опитали ряд людей - будемо перевіряти, в тому числі і наших поліцейських".
Питання виникли і щодо зброї з якої здійснювалися постріли. Подальша експертиза дасть зрозуміти, з якої кількості зброї стріляли.
На даний момент підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі міста Херсона, а поліцейський, який був присутній на місці злочину - відсторонений від виконання обов'язків.
Нагадаємо, що слідство призначило низку експертиз в Каховці, в тому числі повторну експертизу тіла.
Як раніше повідомляв УНН, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.
Через це біля місцевого управлінням поліції вже другий день проходить протестна акція місцевих жителів.
У свою чергу, глава Херсонської ОДА заявив, що зв'язки і знайомства не допоможуть винним у вбивстві 26-річного місцевого жителя уникнути покарання.