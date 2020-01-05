Стали відомі деталі вбивства в Каховці: версія слідства

"Офіційна версія поліції: що було скоєно умисне вбивство і зараз ми працюємо над тим, щоб отримати відповідь - це було навмисне вбивство вчинене однією особою або в ньому брали участь ще інші особи. Це основне", - заявив Вербицький.

Так, в новорічну ніч був розстріляний автомобіль 26-річного хлопця, внаслідок чого той помер у лікарні.

Начальник слідчого управління зазначив, що в момент вбивства на місці подій перебувало 5 осіб і потерпілий, а після скоєння нападу, кримінальне провадження відкрили в той же день - 1 січня.

"Спочатку був замах на вбивство, оскільки потерпілий був живий, потім, коли він помер (3 січня - ред.) - в цей же день було перекваліфіковано ...", - розповів Вербицький.

Поліція стверджує, що автомобіль потерпілого вилучили вже з СТО, також стало відомо і про зникнення відео з камер спостереження.

Через те, що в будинку свідків у момент вбивства перебував співробітник поліції, всі матеріали справи передали в обласне відділення поліції.

Даного співробітника поліції Олександра Портного активісти звинуватили у перешкоджанні слідству, а також повідомили, що місцева поліція намагалася знищити сліди крові.

На що в обласній поліції повідомили наступне: "... коли поліція оглядала місце події - брали змиви слідів. Зараз ми опитали ряд людей - будемо перевіряти, в тому числі і наших поліцейських".

Питання виникли і щодо зброї з якої здійснювалися постріли. Подальша експертиза дасть зрозуміти, з якої кількості зброї стріляли.

На даний момент підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі міста Херсона, а поліцейський, який був присутній на місці злочину - відсторонений від виконання обов'язків.

Нагадаємо, що слідство призначило низку експертиз в Каховці, в тому числі повторну експертизу тіла.

Як раніше повідомляв УНН, в новорічну ніч в місті Каховка, що на Херсонщині, вбили 26-річного хлопця. Його близькі підозрюють поліцію в розслідуванні злочину неналежним чином.

Через це біля місцевого управлінням поліції вже другий день проходить протестна акція місцевих жителів.

У свою чергу, глава Херсонської ОДА заявив, що зв'язки і знайомства не допоможуть винним у вбивстві 26-річного місцевого жителя уникнути покарання.