Стали известны детали убийства в Каховке: версия следствия

“Официальная версия полиции: что было совершено умышленное убийство и сейчас мы работаем над тем, чтобы получить ответ — это было умышленное убийство совершенное одним лицом или в нем принимали участие еще другие лица. Это основное”, — заявил Вербицкий.

Так, в новогоднюю ночь был расстрелян автомобиль 26-летнего парня, вследствие чего тот скончался в больнице.

Начальник следственного управления отметил, что в момент убийства на месте событий находилось 5 человек и потерпевший, а после совершения нападения, уголовное производство открыли в тот же день — 1 января.

“Сначала было покушение на убийство, поскольку потерпевший был живой, потом, когда он скончался (3 января - ред.) — в этот же день было переквалифицировано...”, — рассказал Вербицкий.

Полиция утверждает, что автомобиль пострадавшего изъяли уже с СТО, также стало известно и о пропаже видео с камер наблюдения.

Из-за того, что в доме свидетелей в момент убийства находился сотрудник полиции, все материалы дела передали в областное отделение полиции.

Данного сотрудника полиции Олександра Портного активисты обвинили в препятствии следствию, а также сообщили, что местная полиция старалась уничтожить следы крови.

На что в областной полиции сообщили следующее: “...когда полиция осматривала место происшествия — брали смывы следов. Сейчас мы опросили ряд людей — будем проверять, в том числе и наших полицейских”.

Вопросы возникли и относительно оружия из которого совершались выстрелы. Последующая экспертиза даст понять из какого количества оружия стреляли.

На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе города Херсона, а полицейский, который присутствовал на месте преступления — отстранен от выполнения обязанностей.

Напомним, что следствие назначило ряд экспертиз в Каховке, в том числе повторную экспертизу тела.

Как ранее сообщал УНН, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.

Из-за этого у местного управлением полиции уже второй день проходит протестная акция местных жителей.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.