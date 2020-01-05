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Стали известны детали убийства в Каховке: версия следствия

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КИЕВ. 5 января. УНН. В новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня, на месте событий также присутствовал местный полицейский. Следствие назвало официальной версией умышленное убийство, однако устанавливается, совершено оно было одним человеком или группой людей. Об это сообщил заместитель начальника ГУ НП в Херсонской области, начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий, передает корреспондент УНН.

“Официальная версия полиции: что было совершено умышленное убийство и сейчас мы работаем над тем, чтобы получить ответ — это было умышленное убийство совершенное одним лицом или в нем принимали участие еще другие лица. Это основное”, — заявил Вербицкий.

Так, в новогоднюю ночь был расстрелян автомобиль 26-летнего парня, вследствие чего тот скончался в больнице.

Начальник следственного управления отметил, что в момент убийства на месте событий находилось 5 человек и потерпевший, а после совершения нападения, уголовное производство открыли в тот же день — 1 января.

“Сначала было покушение на убийство, поскольку потерпевший был живой, потом, когда он скончался (3 января - ред.) — в этот же день было переквалифицировано...”, — рассказал Вербицкий.

Полиция утверждает, что автомобиль пострадавшего изъяли уже с СТО, также стало известно и о пропаже видео с камер наблюдения.

Из-за того, что в доме свидетелей в момент убийства находился сотрудник полиции, все материалы дела передали в областное отделение полиции.

Данного сотрудника полиции Олександра Портного активисты обвинили в препятствии следствию, а также сообщили, что местная полиция старалась уничтожить следы крови.

На что в областной полиции сообщили следующее: “...когда полиция осматривала место происшествия — брали смывы следов. Сейчас мы опросили ряд людей — будем проверять, в том числе и наших полицейских”.

Вопросы возникли и относительно оружия из которого совершались выстрелы. Последующая экспертиза даст понять из какого количества оружия стреляли.

На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе города Херсона, а полицейский, который присутствовал на месте преступления — отстранен от выполнения обязанностей.

Напомним, что следствие назначило ряд экспертиз в Каховке, в том числе повторную экспертизу тела.

Как ранее сообщал УНН, в новогоднюю ночь в городе Каховка, что в Херсонской области, убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащим образом.

Из-за этого у местного управлением полиции уже второй день проходит протестная акция местных жителей.

В свою очередь, глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.

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