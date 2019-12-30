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США завдали авіаудару по позиціях бойовиків у Сомалі

США завдали авіаудару по позиціях бойовиків у Сомалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Щонайменше четверо бойовиків ліквідовано в результаті авіаудару ЗС США по позиціях угрупування "Аш-Шабаб" в Сомалі. Про це в неділю повідомило Африканське командування ЗС США (AFRICOM), передає УНН.

“Спільно з федеральним урядом Сомалі Африканське командування ЗС США 29 грудня здійснило три авіаудари по об’єктах бойовиків “Аш-Шабаб”, — йдеться в заяві AFRICOM. Уточнюється, що в результаті двох атак було знищено два терориста, ще два бойовики ліквідовані третім ударом. Жертв серед мирного населення не зафіксовано.

Раніше в цьому році США вже наносили удари по цілям в Сомалі за допомогою безпілотних літальних апаратів. Більшість польотів в повітряному просторі Сомалі, згідно південноафриканському виданню DefenceWeb, відбувається безпілотниками США, які базуються на великій американській базі в сусідньому Джібуті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН засудили теракт у Сомалі, в результаті якого понад 90 людей загинули і десятки поранені

У 2004 році на території Сомалі була створена радикальне ісламістське угруповання “Аш-Шабаб”. З 2008 року її бойовики періодично здійснюють теракти з використанням смертників, а також начинених вибухівкою машин. Влітку 2011 року “Аш-Шабаб” зазнала стратегічної поразки, коли була змушена залишити столицю країни. З тих пір вона перейшла до партизанської тактики боротьби з урядом країни та її союзниками. У лютому 2012 року лідер “Аш-Шабаб” оголосив про приєднання бойовиків до угруповання “Аль-Каїда”. Загальна чисельність “Аш-Шабаб”, за різними оцінками, становить від 3 тис. до 10 тис. бойовиків.

Напередодні, 28 грудня, у столиці Сомалі Могадішо вранці стався вибух на людному контрольно-пропускному пункті. Вибух забрав життя понад 90 людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США можуть скоротити чисельність військового контингенту в Африці

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