США засудили продаж кримської "Масандри" соратнику Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. США засуджують продаж винного заводу "Массандра" в окупованому Криму "соратнику" президента РФ Володимира Путіна. Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 17 грудня повідомив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає УНН.
"Окупаційна влада на цьому тижні спостерігала за продажем найбільшої виноробні Криму одному з соратників президента Путіна, що стало ще однією образою на адресу жителів Криму, які є громадянами України", - заявив Гілмор.
Як раніше повідомляв УНН, дочірня компанія банку "Россия" ТОВ “Південний проект” купила акції винзаводу "Масандра", який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів). За даними Forbes, основним акціонером банку "Россия" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають "касиром Путіна".
У МЗС України заявляли, що пустивши з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра", Росія вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним.
У Мінреінтеграції анонсували санкції і судове переслідування за продаж кримської "Масандри".
Після анексії Криму український держконцерн "Масандра" був оголошений власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн "Національне виробничо-аграрне об’єднання “Масандра”, власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.