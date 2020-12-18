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США засудили продаж кримської "Масандри" соратнику Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. США засуджують продаж винного заводу "Массандра" в окупованому Криму "соратнику" президента РФ Володимира Путіна. Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 17 грудня повідомив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає УНН.

США засудили продаж кримської "Масандри" соратнику Путіна

"Окупаційна влада на цьому тижні спостерігала за продажем найбільшої виноробні Криму одному з соратників президента Путіна, що стало ще однією образою на адресу жителів Криму, які є громадянами України", - заявив Гілмор.

Як раніше повідомляв УНН, дочірня компанія банку "Россия" ТОВ “Південний проект” купила акції винзаводу "Масандра", який розташовується в окупованому Криму, за більш ніж 5,3 млрд рублів (понад 72,6 млн доларів). За даними Forbes, основним акціонером банку "Россия" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають "касиром Путіна".

У МЗС України заявляли, що пустивши з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Масандра", Росія вчергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права. Це рішення є юридично нікчемним.

У Мінреінтеграції анонсували санкції і судове переслідування за продаж кримської "Масандри".

Після анексії Криму український держконцерн "Масандра" був оголошений власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн "Національне виробничо-аграрне об’єднання “Масандра”, власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.

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