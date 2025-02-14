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США закликають до прямих переговорів між Києвом та москвою: що пропонує Келлог

США закликають до прямих переговорів між Києвом та москвою: що пропонує Келлог

Київ • УНН

 • 40185 перегляди

Спецпредставник США Кейт Келлог заявив про необхідність прямих переговорів між Україною та рф для досягнення стійкого миру. Він пропонує поетапний процес, починаючи з припинення вогню, та наголошує на важливості участі європейських партнерів.

Келлог прогнозує напружені переговори між рф та Україною. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.

Деталі

Перед початком Мюнхенської конференції з безпеки спеціальний представник США з питань України генерал Кейт Келлог заявив про необхідність прямих переговорів між Києвом та москвою. За його словами, жодна зі сторін не зможе досягти стійкого миру без безпосереднього діалогу.

Келлог наголосив, що переговори можуть відбуватися у кілька етапів, починаючи з припинення вогню та поступового переходу до остаточного врегулювання конфлікту. Він висловив скепсис щодо ефективності тимчасових угод, згадавши про невдалі спроби досягнення миру в рамках Мінських домовленостей.

Спеціальний представник США також наголосив на важливості переговорів між президентами терористичної держави та України, вказавши на неприйнятність відмови від діалогу. На його думку, для досягнення прогресу обидві сторони мають бути готові до компромісів.

Окремо Келлог прокоментував роль європейських країн у дипломатичних процесах. Він зауважив, що лідери Європи також можуть ініціювати розмови з Вашингтоном для координації дій у врегулюванні конфлікту. Американський представник підкреслив відкритість президента США до спілкування та наголосив на необхідності активнішої участі європейських партнерів у цьому процесі.

Спецпредставник Трампа Келлог готує варіанти завершення війни в Україні - ЗМІ10.02.25, 15:30 • 30703 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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