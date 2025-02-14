Келлог прогнозує напружені переговори між рф та Україною. Про це повідомляє Tagesschau, передає УНН.

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Перед початком Мюнхенської конференції з безпеки спеціальний представник США з питань України генерал Кейт Келлог заявив про необхідність прямих переговорів між Києвом та москвою. За його словами, жодна зі сторін не зможе досягти стійкого миру без безпосереднього діалогу.

Келлог наголосив, що переговори можуть відбуватися у кілька етапів, починаючи з припинення вогню та поступового переходу до остаточного врегулювання конфлікту. Він висловив скепсис щодо ефективності тимчасових угод, згадавши про невдалі спроби досягнення миру в рамках Мінських домовленостей.

Спеціальний представник США також наголосив на важливості переговорів між президентами терористичної держави та України, вказавши на неприйнятність відмови від діалогу. На його думку, для досягнення прогресу обидві сторони мають бути готові до компромісів.

Окремо Келлог прокоментував роль європейських країн у дипломатичних процесах. Він зауважив, що лідери Європи також можуть ініціювати розмови з Вашингтоном для координації дій у врегулюванні конфлікту. Американський представник підкреслив відкритість президента США до спілкування та наголосив на необхідності активнішої участі європейських партнерів у цьому процесі.

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