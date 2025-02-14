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США призывают к прямым переговорам между Киевом и москвой: что предлагает Келлог

США призывают к прямым переговорам между Киевом и москвой: что предлагает Келлог

Киев  •  УНН

 • 4531 просмотра

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Спецпредставитель США Кейт Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между Украиной и рф для достижения устойчивого мира. Он предлагает поэтапный процесс, начиная с прекращения огня, и подчеркивает важность участия европейских партнеров.

Келлог прогнозирует напряженные переговоры между рф и Украиной. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.

Детали

Перед началом Мюнхенской конференции по безопасности специальный представитель США по вопросам Украины генерал Кейт Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между Киевом и москвой. По его словам, ни одна из сторон не сможет достичь устойчивого мира без непосредственного диалога.

Келлог отметил, что переговоры могут проходить в несколько этапов, начиная с прекращения огня и постепенного перехода к окончательному урегулированию конфликта. Он выразил скепсис относительно эффективности временных соглашений, вспомнив о неудачных попытках достижения мира в рамках минских договоренностей.

Специальный представитель США также отметил важность переговоров между президентами террористического государства и Украины, указав на неприемлемость отказа от диалога. По его мнению, для достижения прогресса обе стороны должны быть готовы к компромиссам.

Отдельно Келлог прокомментировал роль европейских стран в дипломатических процессах. Он отметил, что лидеры Европы также могут инициировать разговоры с Вашингтоном для координации действий в урегулировании конфликта. Американский представитель подчеркнул открытость президента США к общению и отметил необходимость более активного участия европейских партнеров в этом процессе.

Спецпредставитель Трампа Кэллог готовит варианты завершения войны в Украине - СМИ10.02.25, 15:30 • 29894 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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