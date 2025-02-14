Келлог прогнозирует напряженные переговоры между рф и Украиной. Об этом сообщает Tagesschau, передает УНН.

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Перед началом Мюнхенской конференции по безопасности специальный представитель США по вопросам Украины генерал Кейт Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между Киевом и москвой. По его словам, ни одна из сторон не сможет достичь устойчивого мира без непосредственного диалога.

Келлог отметил, что переговоры могут проходить в несколько этапов, начиная с прекращения огня и постепенного перехода к окончательному урегулированию конфликта. Он выразил скепсис относительно эффективности временных соглашений, вспомнив о неудачных попытках достижения мира в рамках минских договоренностей.

Специальный представитель США также отметил важность переговоров между президентами террористического государства и Украины, указав на неприемлемость отказа от диалога. По его мнению, для достижения прогресса обе стороны должны быть готовы к компромиссам.

Отдельно Келлог прокомментировал роль европейских стран в дипломатических процессах. Он отметил, что лидеры Европы также могут инициировать разговоры с Вашингтоном для координации действий в урегулировании конфликта. Американский представитель подчеркнул открытость президента США к общению и отметил необходимость более активного участия европейских партнеров в этом процессе.

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