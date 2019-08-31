США ввели санкції проти іранського супертанкера Adrian Darya 1
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сполучені Штати внесли в свої санкційні списки іранський супертанкер Adrian Darya 1, який був раніше затриманий, а потім звільнений владою Гібралтару. Про це йдеться в поширеному в п’ятницю заяві американського міністерства фінансів, передає УНН.
У список санкцій був внесений також капітан цього судна — громадянин Індії Ахілеш Кумар. Як зазначає відомство, танкер перевозив 2,1 млрд барелів іранської нафти, “від чого в результаті отримували користь сили спеціального призначення „Аль-Кудс“ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)”. Санкції були введені в рамках виконавчого указу, “спрямованого на боротьбу з тероризмом і тими, хто надає підтримку тероризму чи терористичної діяльності”.
“Такі суди, як Adrian Darya 1, дозволяють силам „Аль-Кудс“ КВІР перевозити значні обсяги нафти, яку вони намагаються приховати і продавати нелегально, щоб фінансувати ворожу діяльність режиму і просувати тероризм”, — заявила заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер. “Будь-який, хто надає підтримку Adrian Darya 1, ризикує опинитися під санкціями”, — додала вона.
Санкції передбачають заморожування всіх активів в Сполучених Штатах, при цьому американським громадянам заборонено підтримувати будь-які ділові зв’язки з фігурантами списку.
Раніше у Тегерані повідомили про продаж нафти з іранського супертанкера Adrian Darya 1.