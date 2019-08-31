США ввели санкции против иранского супертанкера Adrian Darya 1

В список санкций был внесен также капитан этого судна — гражданин Индии Ахилл Кумар. Как отмечает ведомство, танкер перевозил 2,1 млрд баррелей иранской нефти, “от чего в результате получали пользу силы специального назначения „Аль-Кудс“ Корпуса стражей исламской революции (КСИР)”. Санкции были введены в рамках исполнительного указа, “направленного на борьбу с терроризмом и теми, кто оказывает поддержку терроризма или террористической деятельности”.

“Такие суды, как Adrian Darya 1, позволяют силам „Аль-Кудс“ КСИР перевозить значительные объемы нефти, которую они пытаются скрыть и продавать нелегально, чтобы финансировать враждебную деятельность режима и продвигать терроризм”, — заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. “Любой, кто оказывает поддержку Adrian Darya 1, рискует оказаться под санкциями”, — добавила она.

Санкции предусматривают замораживание всех активов в Соединенных Штатах, при этом американским гражданам запрещено поддерживать любые деловые связи с фигурантами списка.

Ранее в Тегеране сообщили о продаже нефти с иранского супертанкера Adrian Darya 1.