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США внесли нові санкції проти КНДР

США внесли нові санкції проти КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сполучені Штати додали в санкційні списки по КНДР двох жителів і три судноплавні компанії з Тайваню. Про це повідомило в четвер Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США, передає УНН.

Крім того, наголошується в документі, рестрикції були введені проти судна під панамським прапором.

Як стверджується в супровідній заяві, внесені в чорні списки фізичні та юридичні особи порушили введені раніше санкції. “Мінфін буде дотримуватися і забезпечувати дотримання чинного режиму санкції США й ООН щодо фізичних осіб, організацій та судів, причетних до незаконних перевантажень з одного судна на інше під прапором Північної Кореї, — сказала заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер, яка курирує у відомстві протидії тероризму і фінансової розвідки. — Судноплавні компанії, провідні торгівлю з Північною Кореєю, піддають себе значному ризику підпасти під санкції, незважаючи на їх шахрайські методи”.

Відносно КНДР діє найсуворіший на сьогоднішній день режим санкцій, який передбачає в тому числі фінансові санкції, збройне ембарго, заборона на поставки ракетного палива, обладнання та матеріалів подвійного призначення, а також експорт з країни вугілля, заліза, свинцю, морепродуктів і іншої продукції. В останній раз санкції були посилені 29 липня.

Нагадаємо, США ввели санкції проти іранського супертанкера Adrian Darya 1.

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