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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 16669 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114669 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125457 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116850 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122357 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126572 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151680 просмотра

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США внесли новые санкции против КНДР

США внесли новые санкции против КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по КНДР двух жителей и три судоходные компании из Тайваня. Об этом сообщил в четверг Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, передает УНН.

Кроме того, отмечается в документе, рестрикции были введены против судна под панамским флагом.

Как утверждается в сопроводительном заявлении, внесенные в черные списки физические и юридические лица нарушили введенные ранее санкции. “Минфин будет придерживаться и обеспечивать соблюдение действующего режима санкции США и ООН в отношении физических лиц, организаций и судов, причастных к незаконным перегрузкам с одного судна на другое под флагом Северной Кореи, — сказала заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, которая курирует в ведомстве противодействия терроризму и финансовой разведки. — Судоходные компании, ведущие торговлю с Северной Кореей, подвергают себя значительному риску попасть под санкции, несмотря на их мошеннические методы”.

В отношении КНДР действует строгий на сегодняшний день режим санкций, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были усилены 29 июля.

Напомним, США ввели санкции против иранского супертанкера Adrian Darya 1.

Украинские Национальные Новости

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