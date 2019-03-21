США витратять 6 млрд доларів на удосконалення танків M1 Abrams
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Адміністрація США має намір інвестувати 6 млрд доларів в модернізацію танків M1 Abrams протягом трьох років. Про це заявив в середу президент Дональд Трамп під час виступу перед робітниками в штаті Огайо, яке транслювалося на сайті Білого дому, передає УНН.
“Протягом наступних трьох років ми інвестуємо більше 6 млрд доларів в удосконалення та модифікацію танків M1 Abrams, — сказав американський лідер.” Це майже в два рази більше, ніж минула адміністрація (Барака Обами) інвестувала за вісім років", — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, у бюджетному запиті на 2020 фінансовий рік, направленому Білим домом в Конгрес минулого тижня, пропонується збільшити витрати на оборону на 5% — до 750 млрд доларів. Бюджетний запит Пентагону на наступний рік передбачає, зокрема, виділення 200 млн доларів на військову допомогу Україні, 14 млрд доларів пропонується витратити на ядерні озброєння, ще 13,6 млрд доларів — на протиракетну оборону.
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